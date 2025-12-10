10 декабря есть как украинские, так и мировые праздники.

Дата 10 декабря интересна тем, какие разнообразные праздники сегодня отмечаются. Повод для празднования есть у любителей футбола и животных. По православным верованиям принято молиться о военных, а в нашей стране отмечается социальное торжество.

Какой сегодня праздник церковный

Раньше в эту дату чествовали известную икону Богородицы "Знамение" и вспоминали преподобного Романа Антиохийского. А с принятием новоцерковного стиля праздник сегодня проводится в честь мучеников Мины и Ермогена.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день футбола отмечают футболисты, тренера и просто любители этого вида спорта. Хороший способ его отметить - поучавствовать в игре самому или посмотреть матч, болея за любимую команду.

Также 10 декабря проводится День Нобеля - именно в эту дату в Стокгольме вручают премии лауреатам этого года.

Последнее важное событие этой даты - Всемирный день защиты животных. В честь него принято брать питомцев из приютов, а также распространять информацию о практиках, которые вредят животным (например, тестирование косметики или постройка дельфинариев).

Какой сегодня праздник в Украине

10 декабря на свет появились такие украинские таланты: художник Олекса Бахматюк, писательница Ирина Невицкая, скульптор Макс Гельман и дирижер Николай Кацал.

Официальный праздник сегодня в Украине и по всей планете - День прав человека. Он посвящается всем правозащитным организациям и утвержден с целью провозглашения равенства всех людей.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы помогали нашим предкам предсказать заморозки:

если зайцы побелели, то наступила полноценная зима;

кот ищет теплое место - к похолоданию;

если из колодца слышен шум, ждите мощной вьюги;

рыба перестала ловиться - к морозу.

Обычаи дня основаны на том, какой сегодня церковный праздник. Мина считается покровителем военных и защитником от врагов. Ему читается молитва за воинов. Также этому святому можно молиться о лечении болезней глаз.

В целом день проходил в повседневных хлопотах: люди готовились к Рождеству, наводили порядок в доме, квасили огурцы и капусту.

Что нельзя делать сегодня

По народным поверьям дата считается удачной для работы, поэтому не стоит лениться и бездельничать. Плохой приметой считается целый день сидеть дома - нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу. Также неудачен сегодня праздник для ссор и выяснения отношений.

