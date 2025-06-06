С 2022 года ЕС ввел для Украины льготный торговый режим, который истек 5 июня 2025 года.

С 6 июня завершилось действие так называемых Автономных торговых мер (Autonomous Trade Measures, ATM), которые предусматривали бесквотную и беспошлинную торговлю Украины с Европейским Союзом. Таким образом, с сегодняшнего дня ЕС возобновил действие условий Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) с Украиной.

Как говорится в новых правилах, обнародованных на официальном веб-сайте законодательства Европейского Союза EUR-Lex, к 30 группам товаров из Украины отныне будут применяться квоты.

Таможенные квоты будут действовать с 6 июня до 31 декабря 2025 года. Они будут составлять 7/12 от годовых объемов, поскольку до конца года остается семь месяцев.

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Установлены, в частности, следующие квоты:

пшеница и продукты из нее - 583 333 тонн;

ячмень - 204 167 тонн;

кукуруза - 379 167 тонн;

говядина - 7000 тонн;

свинина - 11 667 тонн;

молоко и сливки - 5833 тонн;

сухое молоко - 2917 тонн;

масло и молочные жиры - 1750 тонн;

яйца - 3500 тонн;

мясо птицы - 52 511 тонн.

В пределах квот установлена нулевая пошлина. Распределение проводят, используя принцип "первый пришел - первый получил".

Для некоторых категорий товаров ввели подпериоды "июнь-сентябрь" и "октябрь-декабрь". Это нужно для того, чтобы обеспечить равномерное распределение поставок в течение года.

Торговый безвиз - что известно

С 4 июня 2022 года Евросоюз ввел для нашей страны льготный торговый режим, который продлили в позапрошлом году (и затем, в мае 2024-го - еще на год). "Торговый безвиз" был призван поддержать украинскую экономику на фоне российско-украинской войны. Он существенно помог стране в сложный период.

По данным Минэкономики, в прошлом году удельный вес торговли товарами с Евросоюзом равнялась почти 54% от общего объема торговли Украины. Выручка от экспорта в Европейский Союз по результатам прошлого года выросла на 16,1% - до 24,8 млрд долларов.

В апреле УНИАН сообщил, что в Еврокомиссии не планируют продолжать "торговый безвиз" с нашей страной после пятого июня. Фактически это означает возвращение торговли между Украиной и Евросоюзом к довоенным условиям. Также сообщалось, что ЕС намерен предложить некоторые благоприятные изменения для Украины.

5 июня стало известно, что ЕС на три года продлил "торговый безвиз" для стали и железа из Украины.

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