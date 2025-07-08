Несмотря на то, что Китай отрицает поставки оружия в Россию, документы показывают другую картину.

После того, как российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, малоизвестная российская компания, которая находится за тысячи километров от фронта, разработала план сотрудничества с китайскими фирмами, чтобы решить одну из главных проблем, а именно - потребности в боевых дронах, которые кардинально изменили бы ситуацию на поле боя. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на документы компании Aero-HIT, а также переписку с российскими чиновниками.

По словам журналистов, такие доказательства свидетельствуют о том, как Россия воспользовалась своими дружескими связями с Пекином, чтобы обойти западные санкции и приобрести возможности для создания дронов для атак по Украине. В целом эти документы показывают, как технологии могут переходить из Китая в РФ, даже если правительство президента Си Цзиньпина отрицает поставки оружия ни одной из сторон.

"Компания Aero-HIT, которая получила государственное финансирование России, утверждает, что ее завод вблизи аэропорта в дальневосточном городе Хабаровск будет иметь мощность производить до 10 000 дронов в месяц в этом году и планирует расширить производство более совершенными моделями. Компания быстро превратилась в одного из основных поставщиков дронов для военных операций на Херсонщине, частично оккупированном регионе Украины, который, по мнению Путина, должен быть полностью передан под контроль Москвы в рамках любого соглашения о прекращении войны", - говорится в материале.

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Отмечается, что среди продуктов компании, есть дрон Veles с режимом первого лица (FPV), благодаря которому пилоты могут следить за полем боя в режиме реального времени через экран или очки виртуальной реальности.

Согласно документам на приобретение в марте, один заказ таких беспилотников стоил 8 млн рублей или около 1000 долларов за дрон.

Однако в июне 2024 года Министерство финансов США наложило санкции на компанию Aero-HIT, отметив, что дроны Veles "использовались российскими войсками, дислоцированными в Херсонской области, против украинских целей".

В то же время Россию это не остановило, поэтому она начала искать пути, как обойти эти санкции. В частности один из крупнейших китайских производителей дронов и комплектующих к ним Autel Robotics отрицает поставки продукции или наличие каких-либо отношений с российскими фирмами, однако документы, которые получили журналисты Bloomberg, показали обратное.

"Отношения между двумя компаниями были кратковременно прерваны из-за санкций, но контакты с персоналом Autel были восстановлены примерно в конце 2024 года, и с мая 2025 года стороны ведут переговоры о локализации производства дронов", - говорится в письме.

В свою очередь компания Autel Robotics заявила, что никогда не сотрудничала с российской компанией Aero-HIT и не знала о каких-либо договоренностях относительно местного производства, участниками которого являются Aero-HIT или дрон Autel EVO Max 4T.

"Компания заявила, что с февраля 2022 года полностью прекратила все деловые отношения и операции с Россией, прекратила все прямые и косвенные продажи российским субъектам хозяйствования и ввела строгие внутренние политики по соблюдению требований", - добавили в материале.

Также Autel отвергла обвинения США в связях с армией Китая.

"Как высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на гражданских дронах, Autel Robotics не является оборонным подрядчиком, не является поставщиком для военных и не имеет никаких военных квалификаций", - говорилось в заявлении.

В свою очередь документы свидетельствуют о том, что история компании Aero-HIT и ее отношений с поставщиками в Китае начинается во второй половине 2022 года, благодаря этому это стало решающим в возможностях России производить беспилотники Veles в больших объемах.

Кроме того, еще одни документы свидетельствуют о том, что компания Aero-HIT имеет деловые связи с Министерством обороны России и военными, а ее продукция, которая наполнена китайскими компонентами, использовалась на фронте против Украины.

"Другой документ свидетельствует о том, что на этом этапе Aero-HIT, вероятно, закупала детали и компоненты Autel в Китае через посредников. Одной из таких компаний, упомянутых в одном из документов, является Renovatsio-Invest, которая в июне 2024 года была подвергнута санкциям США за закупку дронов китайского производства от имени Aero-HIT", - говорится в материале.

Китай и Россия - последние новости

Ранее советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк объяснил, как помешать Китаю помогать России. По его словам, даже те компоненты, которые на бумаге сделаны в РФ, "скорее всего, являются китайскими".

Власюк считает, что помочь решить этот вопрос могут санкции против китайских банков, которые используются для расчетов с РФ в обход санкций Запада.

В то же время отставной генерал австралийской армии и военный аналитик Мик Райан считает, что Китай хочет, чтобы Украина истекала кровью, ведь имеет три причины для этого. Первой причиной, по мнению генерала, являются стратегические интересы Китая, вторая - экономические выгоды, а третья - идеологические преимущества.

"Война в Украине позволяет Си изображать конфликт как борьбу, навязанную России НАТО и Америкой. Кроме того, с точки зрения Си, это оправдывает усиленное внимание к национальной безопасности, повышение политической чистоты высшего гражданского и военного руководства, а также модернизации китайских войск", - пояснил Райан.

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