Тройной удар по Кремлю: Еврокомиссия обнародовала проект 20-го пакета санкций против РФ

Европейская комиссия обнародовала проект 20-го пакета санкций ЕС против России, сосредоточенного на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле. Об этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии.

"Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В сфере энергетики мы вводим полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти", – говорится в заявлении.

Ожидается, что этот шаг еще больше уменьшит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в санкционный список внесут еще 43 судна так называемого теневого флота, в результате чего их общее количество возрастет до 640. ЕС также усложнит Москве приобретение танкеров для теневого флота и введет запреты на техническое обслуживание и предоставление других услуг танкерам для сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколам.

Второй блок мер предусматривает ограничения для российской банковской системы и ее возможностей создавать альтернативные платежные каналы. Президент Еврокомиссии сообщила, что в санкционный список добавят еще 20 российских региональных банков. Также ограничения коснутся нескольких банков в третьих странах, которые участвуют в незаконной торговле подсанкционными товарами.

Кроме этого, будут приняты меры против криптовалют, а также компаний и платформ, которые их обслуживают и позволяют обходить санкции.

Третий блок мер предусматривает новые запреты на экспорт товаров и услуг – от резины до тракторов и услуг по кибербезопасности – общей стоимостью более 360 миллионов евро. Сообщается, что ЕС вводит новые запреты на сумму более 570 млн евро на металлы, химическую продукцию и критически важные минералы, которые ранее не подпадали под санкции.

Также вводятся дополнительные торговые ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд РФ. Речь идет, в частности, о материалах для производства взрывчатки.

"Чтобы продемонстрировать нашу решимость остановить обход санкций, мы впервые активируем инструмент противодействия обходу санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиооборудования в юрисдикции, где существует высокий риск реэкспорта этих товаров в Россию", – добавили в Еврокомиссии.

Также Европейской комиссии предлагают усилить правовые гарантии для компаний ЕС, чтобы защитить их от нарушений прав интеллектуальной собственности или от несправедливой экспроприации в России из-за злоупотребления судебными решениями.

Санкции против России – как реагирует экономика

В Еврокомиссии говорят, что фискальные доходы РФ от нефти и газа в 2025 году упали на 24% по сравнению с предыдущим годом – до самого низкого уровня с 2020-го. Это привело к росту бюджетного дефицита. Доходы от продажи нефти и газа составляют около четверти российского бюджета. Таким образом, западные санкции действительно существенно влияют на экономику России.

В то же время, по мнению специалистов, ограничения вряд ли повлияют на военные цели РФ, ведь российские компании уже давно готовятся к возможному усилению санкций.

По мнению некоторых экспертов, ключ к окончанию войны в Украине находится в Пекине, ведь Китай поставляет все необходимое для военной машины РФ. Соответственно, Китай мог бы надавить на Россию, просто сократив сотрудничество с ней.

