Новый пакет санкций против России трещит по швам из-за споров в ЕС, - Bloomberg

Предложения Еврокомиссии призваны еще больше сократить нефтяные доходы России.

Попытка Европейского Союза ввести санкции против иностранных портов и банков, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, наталкивается на сопротивление, что грозит ослабить последний пакет санкций блока.

Как пишет Bloomberg, несколько столиц настороженно относятся к предложениям ввести ограничения против портов в Грузии и Индонезии. Италия и Венгрия, в частности, обеспокоены портом Кулеви в Грузии, а Греция и Мальта также выразили сомнения по поводу порта в Индонезии. Отдельно Италия и Испания возражают против предложенных санкций в отношении банка на Кубе.

Скептицизм усиливается на фоне того, что Греция и Мальта также выражают обеспокоенность в отношении связанной инициативы – заменить ценовой "потолок" на российскую нефть запретом на морские услуги, в частности страхование и транспортировку. Этот шаг зависит от поддержки стран "Большой семерки", где США пока не заняли четкой позиции.

По словам источников издания, рост сопротивления рискует существенно ослабить новый санкционный пакет ЕС. Предложения, которые Европейская комиссия представила ранее в этом месяце, призваны еще больше сократить нефтяные доходы России, поскольку чиновники пытаются усилить давление на Москву, чтобы она прекратила войну против Украины. Блок стремится принять пакет в этом месяце. Для введения санкций нужна поддержка каждого государства-члена.

Нежелание Италии вводить санкции против порта Кулеви связано с тем, что через него также импортируется газ из Азербайджана – ключевого энергетического источника для Европы. Кроме того, кубинский банк – единственный на острове, который работает с иностранными валютами, обслуживая дипломатов и граждан ЕС, которым может понадобиться помощь.

Венгрия давно выступает против мер, которые, по ее словам, ограничивают ее энергетические поставки.

Кроме этого, Европейская комиссия продвигает запрет на экспорт станков и определенного радиооборудования в Кыргызстан, утверждая, что эти товары могут способствовать военным усилиям России.

Так, после начала полномасштабной войны России в 2022 году экспорт подсанкционных технологий, которые могут использоваться для производства вооружений, из ЕС в Кыргызстан вырос в восемь раз. Параллельно поставки таких товаров из Кыргызстана в Россию увеличились на 1000%. Чиновники исполнительной власти ЕС должны встретиться с правительством страны позже в этом месяце.

Последний пакет ЕС также включает предложения о санкциях против нескольких компаний в Китае и других странах, которые, по утверждению Брюсселя, поставляют ресурсы для российской военной машины. Кроме того, планируется внести в санкционный список дополнительные суда "теневого флота" и ввести новые торговые ограничения, а также нанести удар по операторам криптовалют и иностранным банкам, которые помогают Москве обходить санкции.

Санкции против России - последние новости

В начале февраля Европейская комиссия обнародовала проект 20-го пакета санкций против России, сосредоточенного на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле. Ожидается, что этот шаг еще больше уменьшит доходы России от энергоносителей и усложнит поиск покупателей для ее нефти.

Дипломаты стремятся финализировать новый санкционный пакет до 24 февраля, однако Венгрия создает препятствия для быстрого принятия решения, настаивая на исключении из санкционного списка высокопоставленных лиц из числа российских спортивных чиновников.

