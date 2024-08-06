Международные ограничения привели к дефициту в России шариковых подшипников, из-за чего стало крайне трудно обслуживать транспортные средства.

Государственная компания "Российские железные дороги" (РЖД) столкнулась с "неизбежным крахом" из-за нехватки локомотивов, вызванной западными санкциями. Об этом со ссылкой на российские ресурсы сообщает Newsweek.

Санкции привели к дефициту шариковых подшипников, что повлияло на обслуживание локомотивов. Это привело к увеличению количества неисправностей в поездах сети.

По словам первого заместителя генерального директора госкомпании "Российские железные дороги" Сергея Кобзева, "ситуация является критической". "Полный коллапс всей железнодорожной сети в стране может произойти за считанные дни", – сообщает Newsweek.

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Руководителям компании якобы приказано работать до "полного изнеможения". Тем, кто не справится, угрожают увольнением.

Подтвердить достоверность этих данных пока невозможно. Впрочем, еще в прошлом году РЖД сообщали, что количество поездов, приостановленных из-за нехватки критически важных деталей, выросло более чем вдвое.

В феврале в РЖД заявили, что этот вопрос особенно обострился в последнем квартале 2023-го.

Диверсии на российской железной дороге

Кроме дефицита критически важных запчастей, одной из проблем российской железной дороги являются диверсии. Ранее, напомним, партизаны движения АТЕШ вывели из строя железнодорожную ветку под Екатеринбургом, которую РФ использовала для перевозки боеприпасов из Северной Кореи.

А еще ранее партизанское движение АТЕШ устроило диверсию на железной дороге в российском городе Ярославль.

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