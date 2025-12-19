В Украине растет количество фейковых предложений, в которых злоумышленники "сдают" несуществующее жилье для отдыха.

В Украине накануне праздников активизировалось размещение фейковых объявлений в интернете об аренде недвижимости по низким ценам. Мошенники требуют предоплату, а после получения денег исчезают.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в своем Telegram-канале.

"Накануне рождественско-новогодних праздников растет количество фейковых предложений, в которых злоумышленники "сдают" несуществующее жилье для отдыха", - говорится в сообщении.

Также случается мошенничество с долгосрочной арендой. Злоумышленник снимает жилье на неделю, а затем предлагает его другим арендаторам на полгода, берет оплату и исчезает.

Как не попасться на крючок мошенников

В Госспецсвязи отметили, что для того, чтобы не попасть на крючок мошенников необходимо:

не отправлять предоплату. В случае долгосрочной аренды требуйте подписания договора;

проверить цену. Слишком низкая стоимость жилья должна насторожить;

проверить фото жилья через Google Images;

проверить адрес. Мошенники часто указывают несуществующие или некорректные адреса;

оценить аккаунт арендодателя. Недавно созданный аккаунт, малое количество подписчиков или подозрительные комментарии могут быть признаками мошенничества;

попросить фото паспорта и документов на жилье, но помните, что это не гарантия. Документы могут быть поддельными.

