В Украине накануне праздников активизировалось размещение фейковых объявлений в интернете об аренде недвижимости по низким ценам. Мошенники требуют предоплату, а после получения денег исчезают.
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в своем Telegram-канале.
"Накануне рождественско-новогодних праздников растет количество фейковых предложений, в которых злоумышленники "сдают" несуществующее жилье для отдыха", - говорится в сообщении.
Также случается мошенничество с долгосрочной арендой. Злоумышленник снимает жилье на неделю, а затем предлагает его другим арендаторам на полгода, берет оплату и исчезает.
Как не попасться на крючок мошенников
В Госспецсвязи отметили, что для того, чтобы не попасть на крючок мошенников необходимо:
- не отправлять предоплату. В случае долгосрочной аренды требуйте подписания договора;
- проверить цену. Слишком низкая стоимость жилья должна насторожить;
- проверить фото жилья через Google Images;
- проверить адрес. Мошенники часто указывают несуществующие или некорректные адреса;
- оценить аккаунт арендодателя. Недавно созданный аккаунт, малое количество подписчиков или подозрительные комментарии могут быть признаками мошенничества;
- попросить фото паспорта и документов на жилье, но помните, что это не гарантия. Документы могут быть поддельными.
