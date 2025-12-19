В 'ПриватБанке' подешевела валюта: свежий курс доллара и евро 19 декабря

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 19 декабря, снизился на 11 копеек и составляет 42,49 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 49,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,89 гривни, а евро - по курсу 48,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 19 декабря снизился на 25 копеек и составляет 50,00 гривень.

НБУ установил на 19 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на предыдущем уровне.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,59 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 8 копеек и составляет 42,52 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,15 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 50 гривень за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,40 гривни за евро.

