В настоящее время вооруженным силам НАТО не хватит устойчивости для затяжной войны с Россией. Об этом агентству Bloomberg заявил вице-адмирал Королевского флота Великобритании Майк Атли. По его словам, западные вооруженные силы должны подготовиться к более сложному полю боя, охватывающему как киберугрозы, так и военные угрозы.

Атли сказал, что, хотя НАТО обладает превосходящими возможностями по сравнению с Россией, но, возможно, не способно выдержать период продолжительных боевых действий.

"Обладаем ли мы той устойчивостью, которую хотели бы иметь? Думаю, комментарии за последние 10 месяцев показали, что нет, не обладаем. Но страны это прекрасно понимают и готовы инвестировать в эти возможности для повышения нашей устойчивости", - сказал он.

Тем не менее, Атли заявил, что инвестиции НАТО смогут решить все проблемы "со временем".

"Я реалист — с деньгами сложно, и у всех наших союзников много конкурирующих приоритетов в том, как они тратят деньги налогоплательщиков. Я не собираюсь делать вид, что оборона должна иметь возможность потратить каждый пенни на каждую доступную возможность. Речь идет о приоритетах", - сказал он.

Атли отметил, что сейчас ситуация значительно усложнилась из-за взаимозависимости мира. Это означает, что уязвимыми активами являются технологии, цепочки поставок и права интеллектуальной собственности. Сотрудничество России с такими странами, как Китай, Иран и Северная Корея, только усложняет задачу.

"Эта проблема будет становиться все сложнее, настойчивее и никуда не денется", — сказал он. "Это действительно совершенно другое поле боя".

Несмотря на свои сомнения относительно нынешней готовности к затяжному конфликту, Утли заявил, что, по его мнению, члены НАТО берут на себя необходимые обязательства.

"Считаю ли я, что всё движется в правильном направлении? Безусловно. Да, потому что это так", — сказал он.

НАТО готовится к конфликту

Как пишет WSJ, европейские чиновники в сфере безопасности сейчас регулярно призывают общественность готовиться к потенциальной войне с Россией – заявление, которое казалось немыслимым еще десятилетие назад.

Как отмечают украинские военные, НАТО необходимо произвести "миллионы" дешевых дронов-камикадзе, если европейские государства хотят иметь шанс защитить свои границы.

