Россия торгует ценными ресурсами из оккупированной Украины: продано крупное месторождение золота, - Reuters

Москва усиливает контроль над природными ресурсами оккупированных украинских территорий.

Российская Федерация выставляет на аукционы ресурсы с оккупированных территорий Украины и уже продала одно из крупнейших золотых месторождений в Луганской области, пишет Reuters.

Москва усиливает контроль над природными ресурсами оккупированных украинских территорий через государственные онлайн-аукционы. Согласно документам торгов, на продажу выставляются десятки активов, от шахт и карьеров до сельскохозяйственных угодий.

Среди уже проданных активов есть права на добычу песчаника, щебня, гранита и мела из четырех шахт в Луганской области.

Одной из крупнейших сделок стала продажа прав на разработку Бобриковского золотого месторождения в Луганске. Его приобрела компания "Алчевскпромгруп" за 9,7 млн долларов, которая контролируется российской горнодобывающей компанией "Полянка". Эта компания преимущественно работает на Дальнем Востоке РФ.

По данным аукционной документации, запасы месторождения составляют около 1,64 тонны золота, что по текущим ценам составляет почти 260 млн долларов.

Ранее разработкой объекта занималась австралийская горнодобывающая компания Korab Resources, однако она прекратила работу в 2014 году после российской оккупации территории. Из-за потери доступа к участку и санкций компания списала проект.

Спутниковые снимки, сделанные в сентябре, свидетельствуют о возможном начале работ на месторождении. На территории видны следы техники, похожей на экскаватор, и транспортные контейнеры у подножия отвала горной породы, добытой из шахты.

Эксперты отмечают, что содержание оккупированных территорий обходится России дорого, однако использование их природных и промышленных ресурсов может стать важным источником финансирования на фоне расходов на войну и международных санкций. Научный сотрудник по вопросам национальной безопасности в вашингтонском Институте изучения войны Каролина Хирд отметила:

"Это может перевесить чашу весов до той границы, когда оккупация фактически станет прибыльной для России".

Как писал УНИАН, три месторождения титановых руд вернулись в государственную собственность. Специальные разрешения на их пользование были приостановлены с учетом санкций, примененных к конечному бенефициарному владельцу Дмитрию Фирташу.

В январе в Украине впервые определили победителя конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции. Речь идет об участке "Добра" в Кировоградской области. Минимальный объем капитальных инвестиций в месторождение составит 179 млн долларов.

Ранее сообщалось о планах правительства рассекретить данные об урановых рудах, что позволит объявить конкурсы на разработку соответствующих месторождений.

