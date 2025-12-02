Американские компании скупают критические ископаемые, необходимые Европе для перевооружения.

Европейские страны запускают кампанию по перевооружению собственных армий, чтобы отвечать внешнеполитическим вызовам - в первую очередь, угрозе со стороны России. Но местным оборонным компаниям не хватает жизненно важного компонента высокотехнологичного оружия - редкоземельных минералов, которые захватывают более ловкие конкуренты из США, пишет Bloomberg.

Несмотря на годовое перемирие в торговой войне по редкоземельным элементам между США и Китаем, Пекин поддерживает жесткий контроль над поставками и запрещает их продажу компаниям, которые производят оружие. Это сделало запасы, которые находятся за пределами Китая, еще более ценными и заставило оборонные компании быть более быстрыми и безжалостными на рынке. Пока американские компании гораздо лучше ориентируются на этом ландшафте, чем европейские коллеги.

Оборонные компании США активно используют свое влияние и финансовые ресурсы, поэтому отгрузка партии европейцам может занимать три-четыре недели. В случае с американцами это скорее три-четыре дня.

Поставщики говорят, что европейские клиенты часто не знают количества и качества редкоземельных элементов, которые им нужны, и когда они им нужны, делая неуместные покупки в последний момент. Скорость американцев в отслеживании и покупке редкоземельных элементов привела к тому, что некоторые местные компании получают доступ только к небольшим количествам критических элементов по завышенным ценам.

В ЕС нет ограничений относительно того, куда можно продавать редкоземельные элементы из Европы, что открывает путь для их оттока на другие континенты. По некоторым оценкам, европейские запасы критических металлов могут начать исчерпываться уже через несколько месяцев.

Преодоление критической зависимости от Китая

Редкоземельные элементы встречаются в Европе, но их переработку европейцы в свое время передали Китаю на аутсорсинг. Переработка этих элементов приводит к образованию опасных побочных продуктов, что затрудняет получение регуляторного одобрения, а многим европейским странам не хватает необходимых технологий.

В 2024 году ЕС принял Закон о критически важном сырье, а на этой неделе должен объявить детали новой инициативы RESourceEU. Оба шага направлены на уменьшение зависимости от ресурсов из Китая путем развития внутренних цепей поставок и партнерства с другими странами с критически важными минералами вне блока.

Так, Германия ведет переговоры с Канадой о потенциальной сделки, которая может включать инвестиции Берлина в добычу и переработку в этой стране. Канада имеет одни из крупнейших в мире запасов редкоземельных элементов, которые, по оценкам правительства, составляют более 15,2 миллиона тонн.

Редкоземельные элементы необходимы для производства оборонных компонентов, таких как передовые датчики и современные прецизионные двигатели, используемые во всем - от фрегатов до истребителей и военных беспилотников.

Борьба за критические ископаемые в мире - главные новости

Месяц назад Китай согласился расширить экспорт критических компонентов. Однако пока Пекин тормозит процесс, параллельно разрабатывая систему поставок, которая сделает невозможным приобретение китайских материалов компаниями, связанными с американскими военными.

Перед этим США и Австралия достигли соглашения о совместной добыче редкоземельных металлов на австралийском континенте, обязавшись инвестировать по миллиарду долларов в разработку месторождений, чтобы уменьшить влияние Китая.

