Новые тарифы могут стать крупнейшим протекционистским шагом за последние 90 лет.

Президент США Дональд Трамп объявляет о введении новых тарифов против других стран, сообщает Bloomberg.

"Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных пошлинах для стран всего мира. Взаимные. Это значит, что они делают это с нами, а мы делаем это с ними. Очень просто. Проще не бывает", - сказал Трамп.

Также американский лидер заявил, что пошлины вернут "золотой век".

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"Рабочие места и заводы вернутся в нашу страну, и вы уже видите, как это происходит. Мы укрепим нашу отечественную промышленную базу", - подчеркнул президент США.

По словам Трампа, ответные тарифы приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США.

Трамп напомнил, что в полночь по Вашингтону США введут пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства.

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Ранее в Bloomberg писали, что новые пошлины президента США Дональда Трампа перевернут с ног на голову мировую экономику. Отмечается, что за первые три месяца этого года американские акции показали худший результат с 2023 года.

По данным Bloomberg, при максимальном подходе средние ставки пошлин в США увеличатся до 28 процентных пунктов, что приведет к снижению ВВП США на 4% и росту цен почти на 2,5% в течение двух-трех лет.

Кроме того, издание CNN сообщало, что Китай, Япония и Южная Корея готовят ответ на пошлины Трампа. Эти три страны 31 марта провели экономические переговоры впервые за пять лет. Стороны договорились развивать справедливую торговлю и укреплять экономические связи.

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