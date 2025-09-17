Некоторые отечественные системы однозначно лучше американских аналогов, уверен производитель дронов из Харькова.

Отдельные военные технологии уже подешевели в десятки и даже сотни раз за время войны России против Украины. Об этом в интервью УНИАН говорит соучредитель и генеральный директор производителя дронов Braving Алексей Завражный.

В качестве примера разработчик приводит решение по оптической одометрии, которое определяет позиционирование дронов в пространстве. В 2022 году цена на такую систему начиналась от 10 тысяч долларов за единицу.

"Это была сложная и дорогая аппаратная конструкция, весом граммов 800, которая устанавливалась на большие БПЛА. Сегодня подобные решения стоят 500 долларов, а весят они 150 граммов", - говорит Завражный.

Видео дня

Эксперт отмечает, что сейчас в Украине десятки различных команд работают над тем, чтобы еще больше упростить, удешевить, улучшить такие решения. По его словам, иностранные коллеги приходят посмотреть, как украинцы снижают прайс на современные технологические решения.

"Я вывел себе такую формулу американского ОПК, которую назвал triple ten - ten years, ten billion dollars, ten pieces (с англ.: тройная десятка - десять лет, десять миллиардов долларов, десять штук). Это "десять лет на разработку, за которые потратить 10 миллиардов долларов, чтобы производить 10 единиц вооружений в год". Самолеты, дроны - все дорогое и искусственное", - делится наблюдениями Завражный.

Новейшие украинские разработки в области ОПК

Производитель Максим Клименко рассказал, что в Украине ведется разработка полностью автоматизированных дронов-перехватчиков. Это связано с нехваткой пилотов для дронов ПВО, которые могли бы сбивать воздушные цели.

А в Великобритании планируют запустить масштабное производство еще одних дронов-перехватчиков, разработанных украинцами при поддержке британских ученых. Такие передовые беспилотники эффективны в уничтожении российских "Шахедов" и других ударных БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: