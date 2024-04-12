До сих пор лишь некоторые страны-члены ЕС наказывали своих граждан за обход санкций. Теперь так должны поступать все.

Совет Европейского союза утвердил закон, который вводит правила наказания за нарушение или обход санкций ЕС в национальных юрисдикциях государств-членов. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Этот закон не является документом прямого действия. Он устанавливает для национального законодательства стран-членов минимальную планку за данный вид правонарушений. Но при желании страны могут прописать у себя и более жесткие наказания.

"Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах, например, помощь в обходе запрета на въезд, торговля товарами под санкциями или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Пособничество и подстрекательство к этим правонарушениям также могут быть наказаны", - объясняют в пресс-службе Евросовета.

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Отмечается, что строгость наказания должна быть адекватной конкретному типу правонарушения, но сознательное нарушение санкционного запрета должно предусматривать в качестве наказания лишение свободы по крайней мере в один год, а в отдельных случаях по крайней мере в пять лет. Для менее серьезных нарушений санкционного режима предлагается ввести систему штрафов.

Юридические лица (то есть компании) также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушение было совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях наказания могут предусматривать лишение прав на предпринимательскую деятельность и аннулирование разрешений и полномочий на осуществление хозяйственной деятельности.

Проблема обхода европейских санкций против РФ

Как писал УНИАН, Россия продолжает закупать в Европе критически важные компоненты для оружия и промышленное оборудование, несмотря на введенные санкции. Например, европейские компании поставили критически важное оборудование для российского энергетического проекта "Арктик СПГ 2".

Также мы рассказывали, что экспорт товаров из Британии, в частности компонентов и деталей для ракет и дронов, в соседние с Россией страны вырос на сотни процентов с начала 2022 года - после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

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