Если получим 100 таких ракет, то сможем уничтожить ими примерно 20 дорогостоящих важных целей врага, отмечает Павел Нарожный.

Украине, в случае передачи ракет Taurus от Германии, нужно будет модернизировать самолеты для применения этих ракет. Об этом в эфире Киев24 рассказал военный аналитик Павел Нарожный, комментируя сообщения о намерении Германии передать Украине 100-150 ракет большого радиуса действия Taurus.

"Эти ракеты запускаются с самолетов. То есть речь еще идет о модернизации наших самолетов. Скорее всего, это будут самолеты советской эпохи Су-24, Су-25. И это вопрос нескольких месяцев, пока мы их сможем почать использовать", - сказал Нарожный.

Он считает, что Германия реально может передать меньше чем 100-150 таких ракет.

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"Количество 100-150, мне кажется, слишком оптимистично. Я думаю, что реальное количество будет 50-60 штук, не больше. Почему так? Потому что у самой Германии этих ракет не так много, и не все эти ракеты находятся в рабочем состоянии. То есть их перед отправкой надо проверят, возможно ремонтировать, возможно какие-то еще работы с ними проводит", - прокомментировал эксперт.

По его словам, получив 100 таких ракет, украинские силы смогут уничтожить примерно 20 дорогостоящих важных целей врага. Это могут быть командные пункты россиян, мосты, арсеналы, узлы связи, крупные логистические центры. Нарожный сказал:

"Но все же, мне кажется, основной целью для них будут именно командные пункты. Потому что враг знает о возможностях наших "Хаймарсов", наших управляемых авиационных бомб AASM, HAMMER, которые до 200 км, и выносят командные пункты на большую дальность. И следовательно, чтобы достать эти командные пункты, которые находятся далеко, нам нужны будут именно эти ракеты Taurus".

Ракеты Taurus для Украины

Как сообщал УНИАН, вчера канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США снимают ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Украине.

По его словам, Украина теперь может защищаться, нанося удары, например, по военным позициям на территории России, чего до определенного момента не могла делать западным оружием.

Мерц отметил необходимость поставок Украине оружия дальнего радиуса действия. По данным Clash Report ожидается, что Германия предоставит Украине 100-150 ракет Taurus.

Позже министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что он не согласен с канцлером Фридрихом Мерцом относительно того, что страна сняла ограничения на использование Украиной немецкого оружия против РФ.

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