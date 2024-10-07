Война за независимость превращается в войну для бедных, считает блогер и военный.

Модель экономического бронирования, которую разрабатывают в правительстве, среди военных считается легализацией откупа и порождает общественный раскол. Об этом написал блогер, военный Павел Казарин.

"Мы каждый раз говорим о том, что наша война – "полномасштабная", "отечественная" и "народная". Но на самом деле все свелось к тому, что защита страны – дело рук только военных, которые выведены в специальную касту", – говорит он.

По его словам, в условиях общей угрозы распределение рисков оказалось неравномерным.

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"В условиях полномасштабной войны защита страны должна быть общим делом. Но создается ощущение, что ее оставили на попечении одних лишь военных. Которые теперь следят за тем, как власть готовит систему экономического бронирования. И если вам кажется, что в военной среде все это воспринимается как легализация откупа, то вы не ошибаетесь", – подчеркнул Казарин.

Можно понять бизнес, который хочет сохранить квалифицированных сотрудников, и власть, которой нужно свести бюджетные доходы с расходами.

"Остается вопрос: а как во всем этом уравнении планируется учесть интересы тех, кто воюет? Война за независимость рискует превратиться в войну бедных, на которую богатые решили не приходить. Мобилизация отныне будет определяться не слепым случаем и не потребностью армии в конкретных навыках. Экономическое бронирование введет для гражданских прейскурант за право не надевать пиксель. Но при этом никто, понятное дело, не собирается вводить расценки для военных за право его снять", – резюмировал военный.

Напомним, идея об "экономическом бронировании", которая предусматривает бронирование только для украинцев с высокими зарплатами, вызвала волну критики среди военных, экспертов и населения, и в Офисе президента отказались от этой идеи. Но потом отдельные чиновники все же вернулись к ней, и продолжают ее лоббировать.

В то же время министр финансов Сергей Марченко заявил, что идея экономического бронирования до сих пор дискутируется из-за своей сложности, ведь этот механизм вызывает непонимание со стороны военных.