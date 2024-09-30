По словам министра, экономическое бронирование должно сочетаться с планами мобилизации.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о перспективах экономического бронирования в Украине. Он считает, что такой шаг нужно было сделать давно, ведь потеряно много времени, однако принятие такого решения до сих пор обсуждается из-за своей сложности.

"Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что это нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немножко отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа. Хотя я понимаю прекрасно, что происходит. Поскольку, условно говоря, мы видим коррупцию в ВЛК, ТЦК, границы. Люди же все умные", - подчеркнул Марченко в интервью LB.ua.

В свою очередь министр отметил, что бронирование все же есть в Украине, ведь сейчас уже забронировано миллион украинцев.

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"Поэтому если бы это был действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не "упакуют" и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше. Но дискуссия непростая, потому что должна сочетаться с планами мобилизации, с пониманием того, что там происходит, какие есть потребности, и полностью ли они закрыты. Насколько я понимаю, они не полностью закрыты, поэтому вопрос экономического бронирования до сих пор дискутируется", - отметил политик.

Экономическое бронирование - последние новости

Ранее нардеп Богдан Кицак рассказал, что за экономическое бронирование работников будет платить работодатель, но он не сможет забронировать более 30% или 50% мужчин. По его словам, сейчас ожидается решение от Кабмина, который своими постановлениями должен отрегулировать или расширить перечень людей, которые допускаются к такому бронированию.

В то же время глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что экономическое бронирование от мобилизации могут ввести в 2024 году. Он отметил, что такое решение может принести в бюджет за месяц около 8 миллиардов гривен.

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