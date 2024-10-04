В правительстве планируют сделать переход от критичности предприятия к критичности работника.

В Украине сейчас рассматриваются три модели экономического бронирования.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. По его словам, заместитель министра экономики Виталий Кондратов сказал, что модель экономического бронирования точно будут внедрять. По словам Железняка, "решение принято":

"Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства".

Депутат отметил, что планируется переход от критичности предприятия к критичности работника. "Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты", - добавил нардеп.

Экономическое бронирование - что известно об инициативе

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что экономическое бронирование нужно было сделать давно, поскольку потеряно много времени. Однако принятие такого решения до сих пор обсуждается из-за своей сложности.

Ранее председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что экономическое бронирование от мобилизации могут ввести в 2024 году. По его словам, такое решение может принести в бюджет за месяц около 8 миллиардов гривен.

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