Только 46 процентов из тех, кто будет менять работу настроены оптимистично.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину около 32 процентов трудоспособных жителей России планируют сменить работу в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает российское издание Lenta.ru.

Только 46 процентов из тех, кто будет менять работу настроены оптимистично.

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Около 26 процентов желающих сменить работу уверены, что до весны 2023 у российских компаний не будет достойных вакансий. Верят, что к декабрю этого года для соискателей расширится выбор предложений на рынке труда, 17 процентов опрошенных. 11 процентов всех настроившихся на увольнение респондентов сомневаются, что в ближайший год найдут достойную новую работу.

В основном россияне хотят сменить работу из-за проблем с размером и выплатами зарплаты, сокращением или закрытием организации и из-за сложностей в отношениях с руководством.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для замедления роста курса рубля.

В третьем квартале основные экономические показатели экономики РФ сменились новым падением.

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