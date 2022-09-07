Украинские разведчики ежедневно совершают подвиг, подчеркнул президент Украины.

7 сентября Украина отмечает День военной разведки. Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский поздравил разведчиков с их профессиональным праздником.

Президент обнародовал видео работы разведки на своем официальном Телеграм-канале.

"Наша военная разведка круглосуточно и без выходных борется за Украину. Благодаря профессионализму, высокому уровню аналитической и физической подготовки украинские разведчики ежедневно совершают подвиг. Предоставляют командирам и штабам важную информацию о враге и приближают нашу победу. Гордимся и благодарим! С Днем военной разведки Украины!", - говорится в сообщении главы государства.

Видео дня

Недавно Зеленский заявил, что разведчики по максимуму отрабатывают информацию от наших людей на юге страны, а особенно в Крыму.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне наступил переломный момент.

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