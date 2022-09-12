Экономические показатели экономики РФ сменились новым падением.

В третьем квартале основные экономические показатели экономики РФ сменились новым падением.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Профицит внешней торговли и счета текущих операций остаются высокими, но идут вниз. Вслед за добровольным уходом России с газового рынка Европы, а также скорым ограничением на поставки нефти оба показателя существенно сократятся.

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Как пишет издание, многое зависит от результата действия санкций Евросоюза и намерения стран G7 ограничить цены на российскую нефть. По мнению экспертов, даже частичный успех на этом направлении может ударить по торговому сальдо, а это, в свою очередь, чревато не только возвратом рубля на уровень 70-75 за доллар, но и значительно более серьезным падением национальной валюты.

Доходы бюджета от продажи нефти и газа в августе упали до минимума с июня 2021 года. В рублевом выражении российский сорт нефти Urals уже продается дешевле, чем год назад, такая ситуация складывается из-за усиления давления западных стран.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для замедления роста курса рубля.

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