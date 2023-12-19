Теперь в составе "Нафтогаза" работают 27 газораспределительных предприятий, которые планировалось интегрировать в этом году.

Во вторник, 19 декабря 2023 года под управление группы "Нафтогаз" перешли еще четыре газораспределительных предприятия. Таким образом, теперь в составе "Нафтогаза" работают 27 газораспределительных предприятий, которые планировалось передать под контроль государства до конца текущего года.

Как сообщает пресс-служба компании, речь идет об АО "Тисменицягаз" на Ивано-Франковщине, АО "Коростышевгаз" на Житомирщине, АО "Луганскгаз" и ЧАО "Мелитопольгаз". Два последних предприятия находятся на временно оккупированных территориях, поэтому операционный менеджмент будет осуществляться уже после деоккупации.

"Как и планировали, мы успешно завершили интеграцию обл- и горгазов в группу "Нафтогаз". Для нас это – большая ответственность, так как количество наших клиентов значительно увеличилось. Однако этот шаг был необходим, потому что от него зависит стабильность критической инфраструктуры, полноценная работа бизнеса и комфорт украинцев. Когда страна находится под риском постоянных обстрелов и возможных блэкаутов, доставка газа должна быть бесперебойной", – отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

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В компании добавили, что для клиентов интегрированных газораспределительных предприятий лицевые счета и тарифы на услуги распределения остаются неизменными.

Интеграция облгазов: что известно

В мае 2022 года Печерский суд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованы частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

После этого 30 июня 2022 года Кабинет министров Украины передал эти активы, ранее принадлежавшие компании РГК Дмитрия Фирташа, в управление госпредприятию "Черноморнефтегаз" (которое управляется НАК "Нафтогаз Украины").

До конца 2023 года группа "Нафтогаз" планировала интегрировать все арестованные облгазы в свою структуру.

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