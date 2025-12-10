Прокуратура пыталась привлечь Фирташа к суду в США по обвинениям в том, что он возглавлял заговор.

Австрийский суд окончательно заблокировал запрос США об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа после более чем десяти лет судебных разбирательств, в ходе которых был внесен рекордный залог в размере 125 миллионов евро. Об этом пишет Bloomberg.

Венский Высший региональный суд заявил, что вердикт нижестоящего суда, заблокировавший передачу Фирташа, является окончательным, поскольку прокуратура не уложилась в срок подачи апелляции.

Отмечается, что прокуратура пыталась привлечь Фирташа к суду в США по обвинениям в том, что он возглавлял заговор с целью выплаты 18,5 миллионов долларов индийским чиновникам для содействия реализации проекта по добыче титана стоимостью 500 миллионов долларов.

Олигарх отрицает свою вину и заявляет, что обвинения США направлены на оказание влияния на украинскую политику. Он боролся с обвинениями в Вене, куда перевел свои компании и где проживает после внесения рекордного залога в 2014 году.

Важно, что он сколотил состояние на торговле газом, в том числе с российским ПАО "Газпром". Позже, после распада Советского Союза, он расширил свою деятельность в химическую промышленность и производство телепродукции, став одним из самых влиятельных людей Украины.

Санкции против Фирташа

Украина ввела санкции против Фирташа в 2021 году за предполагаемые поставки титана российским производителям оружия. Великобритания ввела санкции против него в 2024 году.

