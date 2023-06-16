Фирташ был задержан в Австрии в марте 2014 году по запросу США. Позже его выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

Австрийский суд отказал в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по обвинению его в коррупции.

Как сообщает АРnews, решение было принято судом в пользу Фирташа 16 июня 2023 года. Сам Фирташ отрицает любые правонарушения со своей стороны, хотя против него выдвинуты обвинения в США. В частности, он подозревается в сговоре с целью дачи взяток в Индии для добычи титана, который используется в реактивных двигателях.

"Австрийский суд вынес решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в многолетней юридической саге относительно попытки США экстрадировать его по обвинению в коррупции, отправив дело об экстрадиции на повторное рассмотрение", - говорится в сообщении.

Дело Фирташа

Фирташ был задержан в Австрии в марте 2014 году по запросу США. Позже его выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

В июне 2021 года против Фирташа и Фукса ввели максимальный пакет санкций, предусмотренный законодательством. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.

В мае 2022 года арестованные облгазы Фирташа передали "Нафтогазу".

В июне 2022 года ГБР проинформировало, что Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передали в управление 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Операторов газораспределительных сетей (так называемых облгазов) в Украине насчитывается более 40. Более половины газа в стране распределяет "Региональная газовая компания", принадлежащая бизнесмену Дмитрию Фирташу.

17 марта 2023 года правоохранители провели обыски в 16 облгазах, связанных с Фирташем.

15 мая 2023 года Дмитрий Фирташ получил подозрение от СБУ и Бюро по экономической безопасности. Его обвиняют в присвоении государственного газа на миллиарды гривень. Также подозрение объявили 8 топ-менеджерам его компаний.

Пятерым фигурантам, среди которых сам олигарх и руководитель группы Региональной Газовой Компании Алексей Тютюнник, подозрения сообщены заочно, поскольку они находятся за границей. СБУ обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров Фирташа с Тютюнником, свидетельствующих о махинациях с реестрами и попытках скрыть средства облгазов от ареста. По предварительным данным, за 7 лет их схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд гривень.

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