Против Фирташа и Фукса ввели максимальный пакет санкций, предусмотренный законодательством.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО на заседании решил применить санкции к олигарху Дмитрию Фирташу и российскому бизнесмену Павлу Фуксу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после заседания СНБО.

"Сегодня были введены санкции против Фирташа", - сказал Данилов и добавил, что применены максимально возможные санкции против олигарха.

Против Павла Фукса "был введен полный комплект санкций, которые мы можем применить согласно нашему законодательству".

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Секретарь СНБО уточнил, что ограничительные меры в отношении Фирташа применены за его участие в титановом бизнесе и за поставки сырья, которое затем отправляется на военные предприятия Российской Федерации. Он добавил, что эти поставки были отслежены украинскими разведывательными службами.

"Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго ... и кстати, на сегодняшний день, кроме господина Фирташа, наложили санкции на те предприятия, которые непосредственно аффилированы в военно-промышленный комплекс РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере", - подчеркнул Данилов.

Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, когда он был арестован по запросу США.

В Соединенных Штатах бизнесмена обвиняют в намерениях за взятки получить разрешения на добычу титановой руды в Индии. Планировалось, как следует из материалов уголовного производства, что предприятие олигарха будет поставлять титан в США.

В случае признания виновным Фирташу грозят десятки лет заключения и конфискация имущества.

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Автор: Виталий Саенко