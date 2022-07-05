Консультативно-экспертный совет украинского регулятора азартных игр был распущен в полном составе.

Об этом говорится в решении Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, пишет "Дело".

После публикации скандального видео, где на мероприятии, организованном 1XBet в России, читают антиукраинский рэп, стало известно о досрочном прекращении полномочий консультативно-экспертного совета КРАИЛ. Полномочий вместе с должностью лишился и первый заместитель главы совета, Борис Баум, ставший гражданином Украины в 2020 году.

В июне волонтерское расследовательское сообщество Інформнапалм выпустило расследование о том, как российский бренд казино 1XBet получил лицензию на игорную деятельность в Украине уже после полномасштабного вторжения РФ. Інформнапалм обвиняет 1XBEt в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег. По словам расследователей, лицензии ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в Интернете выдали при протекции Бориса Баума, которого называют негласным куратором азартных игр в Украине. Получателем лицензии стал днепропетровский бизнесмен Сергей Цыбин.

Сразу после публикации расследования собственники 1XBet – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также сам Борис Баум, попали на сайт "Миротворец" – базу данных преступлений против национальной безопасности Украины. Сам Борис Баум выступил с заявлением, что игорная отрасль Украины подвергается давлению.

В понедельник, 4 июля, спикер сообщества Інформнапалм Михаил Макарук опубликовал видео, на котором под флагами 1XBet рэп-исполнитель утверждает, что в разбомбленных оккупантами детских садах в Мариуполе "сидели пацаны с Азова" и распространяет нарративы российской военной пропаганды. "Конторой 1XBet должна заниматься СБУ и СНБО. И не просто лицензию отнять, а под санкции и "русскій воєнний корабль, іді нах". Вместе з Борисом Баумом. И медлить тут не стоит, потому что о это уже просто большой стыд", - заявил в своем посте Михаил Макарук.

Стоит отметить, что КРАИЛ, ликвидировав Консультативно-экспертный совет, по сути ограничился расправой над "козлом отпущения". Формально был наказан Баум, которого обвиняют в манипулировании КРАИЛ и лоббировании интересов 1XBet. Однако лицензии у 1XBet в Украине, не аннулировали.