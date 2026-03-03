Путин похвалил Орбана за 'наезды' на Украину

Венгерский премьер-министр и российский диктатор провели телефонный разговор.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора во вторник, 3 марта, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном похвалил его за поддержку "политического урегулирования" в Украине.

"При обмене мнениями по Украине Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", - говорится в Telegram-канале Кремля.

Также сказано, что в беседе были подняты вопросы, касающиеся "граждан Венгрии, которые были мобилизованы в Вооруженные силы Украины и попали в российский плен".

Кроме того, говорится в сообщении, Путин с Орбаном обсудили ситуацию вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка.

Отношения между Украиной и Венгрией

Как сообщал УНИАН, 27 января Россия нанесла удар по нефтепроводу "Дружба", что привело к остановке транзита нефти в Словакию и Венгрию. Лидеры этих стран Роберт Фицо и Виктор Орбан начали шантажировать Украину, угрожая остановить поставки электроэнергии, если она не запустит "Дружбу".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Орбан проиграет выборы, и тогда Украина сможет восстановить нормальные отношения с Венгрией. В интервью изданию Corriere Della Sera он сказал, что не разговаривает с венгерским лидером, потому что тот этого не хочет.

Украинский президент подчеркнул, что ранее много раз говорил Орбану, что Европа не может покупать энергоносители у России, поскольку Путин немедленно использует новые финансовые поступления для закупки оружия против Украины.

Президент Украины рассказал, что россияне несколько раз бомбили "Дружбу", а затем атаковали наших техников, которые ее ремонтировали. Он отметил, что Орбан при этом не обвинил россиян в ударах. По словам Зеленского, поскольку трубопровод разрушен, то для его восстановления необходимо прекращение огня, и это нужно дать понять Путину.

