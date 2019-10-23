Проверенные СМИ интернет-магазины духов уклоняются от налогов и ответственности - расследование

Журналисты провели расследование и обнаружили, что работа крупнейших интернет-магазинов по продаже духов и косметики не соответствует законодательству Украины.

Рынок парфюмерно-косметических товаров является одним из крупнейших рынков в Украине, по объему занимает четвертое место среди непродовольственных товаров и составляет 23,7 млрд грн (по итогам 2018 года). В сети работает 134 интернет площадки, которые предлагают к продаже парфюмерию и косметику. Но государство не получает существенных поступлений в бюджет, потому что интернет-продавцами этой продукции используются различные схемы уклонения от налогов и таможенных платежей.

В частности, во время собственного расследования журналисты «Апострофа» обнаружили, что работа крупнейших интернет-магазинов по продаже духов и косметики makeup.com.ua, parfums.ua, notino.ua не соответствует законодательству Украины.

На сайте makeup.com.ua формальным юридическим лицом, которое осуществляет продажи, является ООО "Бриллиант". Но, при оплате наличными и карточкой, журналисты получили «товарный чек» от ФЛП, который указан не продавцом, а "поставщиком" товара, который действует по "договору поручения". Получатель в бумажке не указан, идентифицировать реального продавца невозможно, ООО "Бриллиант" с формальной точки зрения никакого отношения к ситуации не имеет. А при покупке через почтового оператора получателем средств оказался ООО "Вейкап Трейдинг" (а не ООО «Бриллиант», как указано на сайте), основанное кипрским оффшором.

На сайте parfums.ua вообще нет никакой информации относительно продавца. При оплате наличными и карточкой – журналисты получили формальную бумажку без реквизитов. В случае покупки через почтового оператора получателем средств оказалась физическое лицо.

На сайте notino.ua вообще указан чешский владелец, хотя непосредственным получателем средств от отечественных покупателей является украино-канадское СП "Росан", которое не несет никакой ответственности перед покупателями. Чешский владелец фактически ведет коммерческую деятельность на территории Украины, но деньги выводит в другую страну.

Управляющий партнер юридической компании V. I. P. Consulting, Богдан Яблонский, проанализировав результаты расследования, считает, что указанные интернет-магазины избегают оплаты налогов и максимально скрывают данные о реальном продавце. В случае приобретения некачественного или даже опасного товара – покупателю не к кому апеллировать. ФОПы и ООО, указанные в документах при покупке духов или косметики, не несут никакой юридической ответственности, - объясняет юрист.

По мнению журналистов, подобные схемы уклонения от налогов, должны заинтересовать воссозданную Государственную налоговую службу. Учитывая объемы рынка, речь может идти о миллиардах дополнительных налоговых поступлений. На несоответствие требованиям законодательства в сфере защиты потребителей должно обратить внимание Госппродпотребслужбы. А уклонение от уплаты налогов некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, которое ставит их в откровенно выигрышное положение по сравнению с легальными, должно заинтересовать Антимонопольный комитет, - говорится в расследовании.

В настоящее время редакция издания "Апостроф" подготовила ряд собственных запросов в соответствующие органы государственной власти по выявленным фактам.