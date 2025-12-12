Драгоценные металлы дорожают на фоне слабого доллара.

Цены на серебро установили исторический рекорд, а стоимость золота достигла максимума за семь недель. Остальные же драгоценные металлы также подорожали, пишет Reuters.

Спотовая цена серебра выросла на 1,1% до 64,29 доллара за унцию, или 2,07 доллара за грамм. Сейчас стоимость серебра приближается к недельному приросту в 10,4%.

Цены на этот металл в 2025 году выросли более, чем вдвое. Причинами для роста стали большой промышленный спрос, сокращение запасов и включение серебра в список критически важных минералов США.

Видео дня

"Серебро поддерживается промышленным спросом на фоне опасений дефицита, продолжающейся напряженности на рынке и спекулятивного ажиотажа, преимущественно со стороны розничных инвесторов", - сообщили в датском инвестиционном Saxo Bank.

Спотовое золото подорожало на 1,2% до 4332,25 доллара за унцию, или 139,28 доллара за грамм - это самый высокий уровень с 21 октября. За неделю металл суммарно подорожал на 3,2%.

На рост стоимости золота больше всего повлияли слабый доллар, ожидания снижения процентных ставок и спрос на безопасные активы, вызванный геополитической нестабильностью.

Доллар колебался вблизи двухмесячного минимума и был на пути к третьему подряд недельному падению, что сделало золото более доступным для зарубежных покупателей.

"Резкий рост недельных заявок на пособие по безработице в США, а также напряженность в отношениях между США и Венесуэлой поддерживают золото и сохраняют высокий спрос на него, как на безопасный актив", - сообщают аналитики компании MarketPulse by OANDA.

Количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло больше всего за последние 4,5 года, сменив резкое падение, которое наблюдалось на предыдущей неделе.

Федеральная резервная система США 10 декабря в третий раз в этом году снизила ставки на 25 базисных пунктов, но выразила осторожность относительно дополнительных снижений. Активы, не приносящие дохода, такие как золото, как правило, выигрывают в условиях низких процентных ставок.

В то же время цена на платину выросла на 1,9% до 1727,1 доллара (55,52 за грамм), а на палладий - на 2,2% до 1516,17 доллара (48,74 за грамм). Оба металла демонстрируют недельный рост.

Цены на металлы - последние новости

Дополнительным импульсом для цен на серебро стали опасения, что США могут ввести на него пошлины. Это привело к накоплению запасов серебра в Штатах и, соответственно, к его дефициту в других странах.

В то же время одной из причин, которая спровоцировала рост стоимости золота, Financial Times называет махинации Китая. Пекин пытается уменьшить свою зависимость от доллара США, поэтому непубличные закупки золота Поднебесной могут превышать официальные показатели более чем в десять раз.

Вас также могут заинтересовать новости: