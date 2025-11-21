Потратить средства можно в течение 180 дней с момента зачисления на одежду, обувь, лекарственные средства и витамины.

С сегодняшнего дня стартует прием заявок на выплату 6500 грн для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, эта программа действует в рамках "Зимней поддержки".

Получить выплату могут:

Видео дня

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

дети из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

По словам Свириденко, получить помощь можно двумя способами - онлайн через приложение "Дія" или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на "Дія.Картку". Потратить их можно в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

Зимняя поддержка - последние новости

В октябре стало известно, что правительство планирует предоставить социально незащищенным гражданам единовременную выплату в размере 6 500 гривен для прохождения отопительного сезона.

Деньги смогут получить около 660 тысяч граждан в рамках программы "Теплая зима" в преддверии зимнего периода 2025/26 годов. Помощь размером 6 500 гривен предназначена для наиболее социально незащищенных украинцев.

Также в Украине второй год подряд действует программа "Зимняя еПоддержка", в рамках которой все украинцы могут подать заявку на выплату 1 тысячи гривен. Средства можно потратить на определенные товары и услуги: оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

Вас также могут заинтересовать новости: