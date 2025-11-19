Решение по финансированию Украины планируют принять на саммите лидеров ЕС, который запланирован на 18 и 19 декабря.

Европейская комиссия ожидает, что страны-члены Европейского Союза оперативно предоставят ответ с предложениями финансирования Украины, поскольку "время истекает", заявила представительница Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе во вторник, 18 ноября, сообщает Deutsche Welle.

Официальный представитель ЕК Балаш Уйвари на вопрос о реакции стран Евросоюза на письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявил, что говорить что-то пока рано, поскольку их прислали накануне, 17 ноября.

В Еврокомиссии ожидают, что обсуждение вопроса финансирования Украины, а также взаимодействие между фон дер Ляйен и другими участниками дискуссии должно продолжиться.

Видео дня

При этом, издание отмечает, что до сих пор Еврокомиссия не представила ни одного официального проекта по этому вопросу, а в письме лишь указала вероятные варианты.

Предложения Еврокомиссии

Первый вариант - предоставление странами ЕС добровольных двусторонних грантов Евросоюза, которые в дальнейшем будут переданы Украине, но "при соблюдении соответствующих условий".

Второй вариант - Евросоюз предоставляет кредит за счет заимствований на финансовых рынках. Его Украина должна погасить после получения компенсации от России за убытки. Он не будет покрываться за счет замороженных российских активов.

Третий вариант - предоставление Киеву "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов.

Издание напомнило, что в первую очередь Бельгия не поддерживает последний вариант, а именно в этой стране хранится львиная доля замороженных активов РФ.

Отмечается, что по словам политиков, чиновников и экспертов в Брюсселе, окончательное решение относительно финансирования Украины в 2026-2027 годах должно быть принято на саммите лидеров ЕС 18-19 декабря. В противном случае Украина может остаться без бюджетных средств уже во втором квартале 2026 года.

Финансирование для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что посол США в НАТО Мэтью Уитакер высказал мнение, что европейские союзники должны занять "более агрессивную" позицию в отношении Москвы. В частности, Уитакер добавил, что они должны продолжить реализацию планов по использованию замороженных российских активов с целью финансирования военных действий в Украине. По словам посла США в НАТО, это решение станет "значительным шагом" в поддержке сокращающегося финансирования Киева.

Также мы писали, что бельгийский депозитарий Euroclear, который является обладателем замороженных российских активов на сумму 193 млрд евро, угрожает подать иск против ЕС в случае, если будет принято решение о конфискации этих средств. Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что такие действия являются незаконными и не исключено, что Россия из-за этого может обратиться в суд.

Вас также могут заинтересовать новости: