Экономика России демонстрирует все более явные признаки охлаждения.

На четвертом году полномасштабного вторжения России в Украину россияне стали бережнее относиться к своим деньгам. Такая тенденция свидетельствует о растущих проблемах в экономике страны.

Издание Business Insider пишет, что рост потребительских расходов ослаб в большинстве регионов, говорится в отчете Центрального банка России. В октябре и ноябре спрос снизился, несмотря на то что уровень безработицы оставался близок к историческому минимуму, а инфляционные ожидания выросли.

"По данным розничных продавцов по всей стране, все большая доля товаров приобретается во время рекламных акций, распродаж и скидок. Поведение домохозяйств стало более бережливым", - говорится в отчете.

Видео дня

Розничные продавцы во многих регионах сообщают об ослаблении спроса на дорогостоящие и несущественные товары, что свидетельствует о явном охлаждении после потребительского бума, наблюдавшегося после 2022 года.

"Более сдержанное потребление может свидетельствовать о постепенном снижении перегрева рынка труда и более умеренных ожиданиях в отношении динамики доходов в будущем", — пишет Центробанк РФ

Это объясняется спадом после военного бума, когда компании оборонно-промышленного комплекса поднимали зарплаты в борьбе за специализированных рабочих, а государство вливала средства в войну против Украины.

Теперь же рост зарплат замедлился. Компании в нескольких регионах РФ сообщают о снижении спроса на рабочую силу и меньшей срочности найма, что отражает охлаждение рынка труда. При этом многие компании ожидают еще более скромного роста зарплат в 2026 году, что свидетельствует о том, что домохозяйства, возможно, готовятся к более сложным временам.

Это и не удивительно, ведь доходы от нефти и газа - основа российского бюджета - в ноябре сократились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время углубляющийся демографический кризис и продолжающаяся конкуренция за рабочую силу между военными и промышленностью продолжают оказывать негативное влияние на перспективы роста России в ближайшие годы.

Проблемы экономики России - последние новости

Высокие процентные ставки Центробанка России и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций в Российской Федерации. Последний раз такая ситуация была в III квартале 2020 года.

При этом в стране-агрессорке сокращается выпуск продуктов впервые с 2009 года из-за экономии россиян на еде.

В то же время расходы федерального бюджета РФ по военным статьям в январе-сентябре 2025 года установили новый рекорд, достигнув 11,854 трлн рублей (142,25 млрд долларов).

Вас также могут заинтересовать новости: