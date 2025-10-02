Кабмин имеет ряд предохранителей, чтобы избежать отсрочки выплат.

Задержек зарплат военнослужащим в 2025 году быть не должно, поскольку Кабинет министров имеет несколько источников для финансирования этих расходов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По ее словам, Украина достигла предела собственного ресурса, который может быть направлен на оборону. Однако сейчас идут активные переговоры в частности с Еврокомиссией об использовании 6 миллиардов евро от программы ERA Loans на операционные военные расходы.

Видео дня

Пидласа подчеркнула, что на выплаты зарплат военным после 1 ноября недостаточно денег, поэтому решение Еврокомиссии позволит избежать рисков в последние два месяца года, когда нагрузка на бюджет увеличится.

Круг вовлеченных в переговоры сторон не ограничивается Еврокомиссией - с отдельными странами ведутся дискуссии о новых форматах поддержки, в частности грантов или совместных производств вооружений.

При этом, по словам Пидласы, европейцам становится все сложнее направлять на зарплаты украинских военных средства собственных налогоплательщиков.

Относительно предохранителей правительства, глава бюджетного комитета Рады уверяет, что даже в случае временных разрывов ликвидности Кабмин будет привлекать деньги от размещения ОВГЗ. Пидласа говорит, что в этом году картина лучше, чем была в год полномасштабного вторжения.

Зарплаты военнослужащих в Украине - главные новости

Ранее министр финансов Сергей Марченко отчитался, что проект бюджета на следующий год предусматривает достаточное финансирование сектора безопасности и обороны. Хотя и отметил, что международной помощи Украине не избежать.

При этом нардеп от фракции "Голос" Юлия Сирко раскритиковала проект главного финансового документа страны на следующий год, назвав его "бюджетом розовых пони". По ее словам, денег на зарплаты военным в нем хватит только до июня месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: