Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина сейчас прилагает вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать поддержку.

Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается.

Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко в кулуарах Международного валютного фонда и встречи Всемирного банка в Марракеше, отметив, что Украина сейчас прилагает вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать поддержку, по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле, сообщает Reuters.

"Я вижу большую усталость среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная", - заявил Марченко.

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Он отметил, что поскольку война с Россией продолжается, Украине необходимо заручиться финансовой поддержкой Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в 43 миллиарда долларов в 2024 году.

Марченко сказал, что "геополитический сдвиг и внутриполитический контекст в разных странах" ослабляют аппетит правительств к поддержке Украины, упомянув выборы, запланированные в США и Европейском Союзе в следующем году.

"У нас уже есть некоторые обязательства, например, 5,4 миллиарда долларов по программе МВФ, и мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы рассчитываем на наших ключевых партнеров и союзников - США и Евросоюз", - сказал Марченко.

ЕС работает над пакетом помощи Украине на 50 миллиардов евро (52,6 миллиарда долларов) на 2024-2027 годы. Марченко сказал, что Украина хочет получить 18 миллиардов евро из этой суммы в 2024 году, что соответствует пакету, полученному в этом году.

Марченко приветствовал усилия по использованию замороженных российских государственных активов, заявив, что то, что раньше западные сторонники изображали как "достижимую цель", теперь "звучит как план".

Помощь Украине

В августе 2023 года в Минфине рассказали о международной помощи Украине на 2024 год. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ситуация с международной помощью является неопределенной.

Вопрос о получении Украиной международной помощи на 2024 год еще не решен окончательно, и сейчас ведутся переговоры с партнерами по обеспечению финансирования потребностей Украины в следующем году.

"Ситуация не является определенной и никто никому еще ничего не гарантировал. Но так было и в прошлом году. И на этот год мы сможем профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех наших потребностей", - сказал министр.

Что касается нынешних расходов на безопасность и оборону, Марченко рассказал, что на 2023 год в бюджете запланирована сумма свыше 1,6 трлн грн на эту сферу, и это является самой большой статьей бюджета.

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