Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ситуация с международной помощью является неопределенной.

Вопрос о получении Украиной международной помощи на 2024 год еще не решен окончательно, и сейчас ведутся переговоры с партнерами по обеспечению финансирования потребностей Украины в следующем году.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире телемарафона, отметив, что никто никому еще ничего не гарантировал, ситуация не является определенной, однако так было и в прошлом году.

"Ситуация не является определенной и никто никому еще ничего не гарантировал. Но так было и в прошлом году. И на этот год мы сможем профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех наших потребностей", - сказал министр.

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Он выразил надежду, что Украине удастся убедить партнеров из Евросоюза, США, других стран G7 и МВФ, что наше государство нуждается в этой помощи и эта помощь используется по назначению.

"Мы готовы будем отчитываться за каждый доллар полученной помощи. Мы уже это делаем. У нас достаточно тесное сотрудничество со структурами со стороны США, у нас постоянно проводится аудит, и каждый доллар помощи со стороны США контролируется достаточно жестко, и мы постоянно предоставляем всю информацию, чтобы продемонстрировать, каким образом эта помощь используется. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что мы понимаем, каким образом отчитываться и доказывать нашим партнерам, что средства используются по назначению", - отметил глава Минфина.

Что касается нынешних расходов на безопасность и оборону, Марченко рассказал, что на 2023 год в бюджете запланирована сумма свыше 1,6 трлн грн на эту сферу, и это является самой большой статьей бюджета.

"Это больше, чем налоги, которые мы собираем, и поэтому мы постоянно в довольно сложном положении, ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти дополнительные расходы", - сказал он.

Международная помощь Украине

В мае 2022 года Украина вела переговоры о получении $11 миллиардов международной помощи.

В Национальном банке отметили, что международная финансовая поддержка будет очень важной, поскольку для финансирования дефицита бюджета 2024 года потребуется не менее $37 млрд, тогда как по итогам этого года международная помощь достигнет $42 млрд.

По состоянию на 1 августа 2023 года золотовалютные резервы Украины достигли 41,72 млрд долл., второй раз подряд обновив рекордный показатель за всю историю независимости Украины. Это произошло благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям финансовой помощи от международных партнеров.

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