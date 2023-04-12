Президент отмечает, что партнеры Украины имеют "полное видение" относительно каждого цента и каждой единицы оружия.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что отношения Украины с Соединенными Штатами Америки в вопросах поставки оружия и финансовой поддержки являются полностью прозрачными.

"Встретился сегодня в Киеве с делегацией Сената США, двухпартийной делегацией. Проинформировал о том, что происходит сейчас на поле боя, о наших возможностях. Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, финансовой поддержки являются полностью чистыми, полностью прозрачными", - отметил Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, по каждому центу и каждой единице оружия партнеры Украины имеют "полное видение". "И это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили нашего доверия", - подчеркнул президент.

Видео дня

Зеленский отметил, что ему было приятно услышать от гостей из Соединенных Штатов положительные слова об Украине и том, чего им удается совместно достигать в защите от террора.

Сотрудничество Украины и США - детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, чтобы обсудить поддержку Вашингтоном Киева перед лицом российского вторжения.

Денис Шмыгаль повторил запросы Киева на истребители F-15 и F-16 и ракеты большей дальности, а Остин поблагодарил Украину за внимание к ответственности за помощь в области безопасности, которую США уже предоставили.