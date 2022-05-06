По словам министра финансов, доходы бюджета сейчас покрывают лишь 54% расходов без учета расходов на военные нужды.

Украина ведет переговоры о международной помощи на 11 млрд долларов, из которых уже получила 5 млрд.

Об этом во время брифинга в медиацентре Украины рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Доходы бюджета сейчас покрывают только 54% наших расходов, это без учета расходов на военные нужды. Поэтому основная балансировка происходит за счет международной помощи, международных заимствований. Это то, на что тратим 90% нашего времени", - заявил Марченко.

По его словам, ключевыми партнерами для Украины остаются США, Канада, Великобритания и Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз поможет отстроить экономику Украины в сочетании с проведением необходимых реформ.

В то же время, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, для восстановления Украины после войны понадобятся сотни миллиардов евро.

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