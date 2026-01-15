Столица увеличивает помощь воинским частям на 3 миллиарда гривень, - Кличко

Столица увеличивает поддержку сил обороны и безопасности сразу на 3 млрд грн. Соответствующие изменения в программу "Защитник Киева" сегодня должен принять Киевсовет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киевсовет сегодня должен принять проект изменений в городскую целевую программу "Защитник Киева" – увеличить финансирование сил обороны и безопасности в 2026 году на 3 млрд грн. Изменения предусматривают выделение субвенции на материально-техническую поддержку воинских частей", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что дополнительные средства пойдут, в частности, на приобретение беспилотников, систем РЭБ, техники и другого необходимого оборудования.

Видео дня

Как известно, в 2025 году Киев направил из городского бюджета более 12 млрд грн на помощь военным, ветеранам и их семьям. В 2024-м – почти 10 миллиардов гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: