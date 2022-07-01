Из-за повышения прожиточного минимума минимальная пенсия вырастет на 93 грн и будет составлять не менее 2227 грн.

Прожиточный минимум в Украине с 1 июля повышается несмотря на войну, средний размер повышения составит 100 грн.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Несмотря на то, что Украина на сегодняшний день в очень тяжелом экономическом состоянии и продолжается война, запланированное повышение определенных социальных гарантий, которое было определено еще в законе о государственном бюджете на текущий год, с 1 июля происходит планово. И прожиточный минимум в среднем растет на около 100 грн", - сказал Музыченко.

По его словам, размер повышения зависит от социально-демографической группы, потому что в стране различают несколько прожиточных минимумов - для детей определенного возраста, для трудоспособных и нетрудоспособных лиц.

"И рост прожиточного минимума для этих категорий будет повышать определенные социальные гарантии, которые эти люди получают, исходя из своего социального статуса. В частности, минимальная пенсия вырастет на 93 грн и будет составлять не менее чем 2227 грн. Также повышение прожиточного минимума будет влиять и на различные социальные выплаты, в частности, помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям с инвалидностью", - сказал заместитель министра.

Музыченко отметил, что за июль граждане уже начнут получать соответствующие средства с учетом этого повышения.

Размер прожиточного минимума для разных категорий населения:

2508 грн - общий показатель на одного человека в расчете на месяц;

2201 грн - для детей до 6 лет;

2744 грн - для детей от 6 до 18 лет;

2600 грн - для трудоспособных лиц;

2027 грн - для лиц, потерявших трудоспособность.

Таким образом, минимальная пенсия в июле составит 2027 грн, что равно сумме прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, а максимальная пенсия - 20270 грн.

Война и прожиточный минимум:

По состоянию на 11 апреля 2022 год Всемирный банк прогнозировал, что из-за войны у 70% украинцев доход будет ниже прожиточного минимума.

30 июня 2022 год в Минфине сообщили о получении гранта от США в размере 1,3 млрд долл., а также кредита от Всемирного банка в размере 446,8 млн евро на финансирование бюджетных расходов.

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