Евросоюз должен финансировать Киев, чтобы защитить себя, говорит президент Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры должны согласовать решение о финансировании Украины на саммите в Брюсселе на этой неделе, пишет Politico.

Выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, фон дер Ляйен отметила, что потребности Украины на 2026 и 2027 годы составляют около 137 миллиардов евро. Европа, по ее словам, должна покрыть две трети, то есть 90 миллиардов евро.

"Европа должна нести ответственность за собственную безопасность. Мы должны быть готовы. И нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка обороны Украины. Следующие дни будут решающими", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии напомнила, что лично предложила два разных варианта оказания финансовой поддержки Киеву - репарационный кредит под замороженные российские активы и совместные заимствования ЕС.

"Нам придется решить, каким путем мы хотим пойти. Но одно ясно: мы должны принять решение о финансировании Украины на следующие два года на этом Европейском совете. Это не первый случай, когда представления о Европе оказались устаревшими", - подытожила фон дер Ляйен.

Последнюю фразу можно интерпретировать, как ответ на упреки президента США Дональда Трампа недельной давности, который сказал, что европейские лидеры слабые, а Европа не знает, что делать.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Львиная часть замороженных в ЕС росактивов находится под юрисдикцией Бельгии. Международный валютный фонд заявил, что бельгийские финансы сейчас уязвимы, и стране нужно предпринять шаги для их защиты - фактически поддержав сопротивление Бельгии по выделению репарационного кредита Украине.

Без репарационного кредита союзникам будет крайне сложно покрыть дефицит украинского бюджета на следующий год. В то же время если росактивы будут использованы для поддержки Украины, это значительно усилит позицию Киева в мирных переговорах.

