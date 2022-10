Советы о том, что делать, чтобы найти работу за границей, читайте на УНИАН.

После начала войны миллионы граждан были вынуждены покинуть Украину и выехать в Европу в статусе беженцев. После длительного пребывания, многие начали искать работу за границей для того, чтобы содержать себя и детей. В нынешних условиях устроиться на работу за границей без знания языка гораздо проще, кроме того, работа за границей для женщин стала более доступной. Важно то, что сейчас проблема с проживанием и питанием для украинских мигрантов за границей практически отсутствует.

Как искать работу за границей

Вопрос о том, где искать работу в другой стране становится актуальным для тех украинцев, которые решили пока не возвращаться в Украину и остаться за границей на длительное время.

Для того, чтобы найти работу за границей, существует несколько способов, имеющих и плюсы, и минусы.

Сейчас за границей в странах Европы существует много волонтерских организаций, которые помогают найти работу беженцам с Украины. Для этого нужно просто обратиться в одну из них в стране, где вы пребываете или хотели бы работать.

Можно попробовать найти работу за границей самому, спросив совета у знакомых, имеющих опыт трудоустройства в Европе. При этом у вас будет почти полная информация об условиях труда, зарплате и других важных нюансах работы.

Поиском работы можно заняться через интернет, но этот процесс не быстрый и довольно рискованный, потому что вы можете попасть на аферистов или недобросовестных работодателей. Лучше всего найти надежных и авторитетных рекрутеров с хорошими отзывами, которые будут посредниками между вами и работодателем.

Можно начать ходить непосредственно в кадровые отделы организаций и предприятий и проходить там собеседования, но здесь могут быть трудности относительно знания языка и нюансов самого трудоустройства.

Лучшие сайты для поиска работы за границей

Предоставим перечень интернет-сайтов, где лучше всего искать работу в Европе: Help Ukrainians, Work.ua, Jobful, ec.europa.eu, UA Talents, Job Aid Jobs Sap, Ad Aid, jobs4ukraine.eu, Upwork, Science For Ukraine, Remote Ukraine, Adecco Jobs for Ukraine, Hire for Ukraine, E!Creative.

Также есть ресурсы для поиска работы для украинцев в конкретных странах.

В Польше: Центральная база вакансий, Careers In Poland, Xpatjobs, pracuj.pl, praca.pl, praca.gratka.pl.

В Словакии: www.profesia.sk, www.istp.sk, www.kariera.zoznam.sk.

В Венгрии: Profession Cvonline.hu, Jobline DreamJo.bs, Jobinfo.hu.

Работа за границей для украинцев: доступные вакансии

В Польше, куда больше всего едут на заработки украинцы, легко можно найти работу в сфере логистики и услуг, на предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности, а также на предприятиях электроники и автомобильной отрасли. Трудоустройство на сезонных работах пока не востребованное.

В Германии многие вакансии для граждан Украины есть в сфере гастрономии, на логистических складах, отрасли автомобилестроения, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Знающие английский или немецкий язык могут трудоустроиться на работу для высококвалифицированных специалистов, учителями и в образовательную сферу, офисными работниками, или же пойти в сферу услуг или торговли.

В Чехии сейчас большое количество вакансий на предприятиях, связанных с машиностроением и автомобильной отраслью.

