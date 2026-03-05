Противодействия еще не нашли: боец назвал самое эффективное средство поражения на фронте

Это оружие используют как Украина, так и агрессор Россия.

Конец 2025 – начало 2026 года стало началом пикового периода применения дронов на оптоволокне на фронте в Украине. Полноценных средств противодействия им до сих пор не изобрели.

Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным Алекс в своем Телеграм-канале "Офіцер". По его словам, российские захватчики смогли значительно нарастить применение этих средств.

В то же время подразделения Сил обороны Украины уже получают дроны на оптике на регулярной основе.

Видео дня

Алекс отметил, что сейчас поля и посадки на всех направлениях фронта буквально устланы "сплошными покрывалами из оптики, но это уже будет чья-то головная боль после войны".

"Прошло уже больше года с первого применения дронов на оптике, а средств противодействия как таковых еще не изобрела ни одна из сторон, поэтому пока это самое эффективное средство поражения на поле боя, однако со своими недостатками", – резюмировал военный.

Война в Украине – новости

Российские оккупанты нашли более дешевую альтернативу разведывательным дронам за десятки тысяч долларов, рассказал Сергей Бескрестнов. Учитывая частые потери дорогих образцов, россияне начали использовать разведдроны на базе БПЛА "Молния", закидывая ими фронт.

Между тем Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что Российская Федерация планирует продолжать войну против Украины как минимум до сентября – именно тогда должны состояться выборы в Госдуму. Источники утверждают, что планирование выборов будет сосредоточено на прогрессе РФ в войне против Украины. В целом Кремль разработал три сценария, и все они предусматривают продолжение боевых действий до выборов.

