Израиль готовится к долгим неделям войны против Ирана, - FT

Израиль готовится к многонедельной войне против Ирана. Вместе с Соединенными Штатами Америки страна будет вести операцию, чтобы полностью "разрушить" ключевые столпы Ирана и Революционной гвардии.

Об этом со ссылкой на заявления нынешних и бывших израильских чиновников пишет Financial Times. Высокопоставленный военный чиновник Израиля пояснил, что цель страны заключается в уничтожении военной инфраструктуры режима, иранских ядерных объектов, военных производственных мощностей, а также космических и кибернетических возможностей Ирана.

"Мы готовимся к нескольким долгим неделям", – сказал он.

Собеседники издания отметили, что уже началась "третья фаза" войны против Ирана. Первая фаза состояла из сокрушительных ударов по Ирану 28 февраля. Второй стали атаки, сосредоточенные на уничтожении баллистических ракет, дронов и средств противовоздушной обороны.

Война в Иране – какую цель преследует Израиль

Дэнни Цитринович, эксперт по Ирану и старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, считает, что конечной целью Израиля является полное уничтожение режима в Иране.

Израильские чиновники, включая премьер-министра Беньямина Нетаньяху, также заявляли, что одной из целей операции является "создание условий" для свержения режима.

Пока не ясно, возможно ли уничтожить Корпус исламской революционной гвардии, который насчитывает 180 000 бойцов. В Израиле также не объясняли, как именно планируют готовить условия для свержения режима, или чего ждать, когда это произойдет.

"Если мы сможем организовать переворот, прекрасно. Если мы сможем вывести людей на улицы, прекрасно. Если мы сможем спровоцировать гражданскую войну, прекрасно. Израиль абсолютно не беспокоится о будущем... [или] стабильности Ирана. Это разница между нами и США. Я думаю, что [Вашингтон] больше озабочен вопросами государственного строя и угрозами для своих региональных партнеров", – считает Ситринович.

Лицо, знакомое с позицией израильского правительства, описало цель Израиля так:

"Израиль хочет уничтожить возможности иранского режима настолько, чтобы не пришлось вести еще одну войну. Они не хотят второй, третьей и четвертой войны. Они хотят закончить дело сейчас".

Издание i24 News сообщает, что силы курдов, базирующиеся в Ираке, начали наземное наступление на Иран. К операции присоединились тысячи бойцов. Кроме того, несколько курдских политических и вооруженных формирований готовы сотрудничать с США и Израилем.

А страны Персидского залива исчерпывают запасы ракет для ПВО. Ряд государств обратились за помощью к Соединенным Штатам Америки, но поставок пока не было. Между тем в регионе также растет недовольство из-за восприятия того, что США уделили приоритет безопасности Израиля, а не защите стран, где находятся и американские военные базы.

