Один из видов нематоды "ожил" после тысяч лет заморозки.

Микроскопического червяка, который пролежал замерзшим в земле Сибири около 46 000 лет, вернули к жизни в современной лаборатории, пишет Еcoticias.

Как говорится в исследовании, опубликованном в PLOS Genetics, этот эксперимент показывает, что некоторые животные могут остановить жизнь на время, дольше, чем за всю историю человечества.

Нематоду Panagrolaimus kolymaensis нашли в норе окаменевшего грызуна, закопанной примерно в 40 метрах под поверхностью вблизи реки Колыма. Радиоуглеродный анализ растительного материала из того же слоя свидетельствует о том, что почва оставалась замерзшей с конца плейстоцена, около 46 000 лет назад.

После размораживания существа двигались, питались и даже давали потомство в лабораторных условиях, а это значит, что первобытное животное выжило в состоянии покоя в течение десятков тысяч лет.

"Вечная мерзлота работает как естественный глубокий морозильник. Это почва, которая остается на уровне нуля или ниже него не менее двух лет подряд, часто гораздо дольше, и в ней может храниться все: от костей животных до микробов и семян", – пояснили авторы.

Но поскольку Арктика нагревается быстрее, чем в среднем по миру, этот морозильник начинает открываться. Ученые предупреждают, что таяние вечной мерзлоты может высвобождать огромное количество накопленного углерода в виде углекислого газа и метана, а в некоторых случаях могут проснуться также долго спящие микробы и вирусы.

Как же этот червь выжил?

Ответ кроется в стратегии, известной как криптобиоз, когда организм почти полностью отключает свой метаболизм, когда условия становятся слишком сухими, слишком холодными или другими неблагоприятными.

Тихоходки, коловертки и несколько видов нематод уже известны этой способностью, которая позволяет им переживать чрезвычайные трудности, пока не вернутся вода и тепло.

Но ранее самые длительные подтвержденные криптобиотические записи о нематодах измерялись десятилетиями, а не тысячелетиями. Один антарктический вид выжил в замороженном мхе около двадцати пяти лет, а другой вид нематод прожил почти сорок лет в высушенном образце растения. Этот червь значительно расширяет этот временной масштаб.

Исследовательская группа не просто разбудила древнее животное. Они секвенировали его геном и сравнили его с геномом Caenorhabditis elegans, известной лабораторной нематоды, которая также может переходить в стадию покоя, называемую личинкой дауера. Оба вида имеют общий молекулярный инструментарий, включающий гены, участвующие в выработке сахара под названием трегалоза, и в изменении энергетического обмена.

В лаборатории высушивание перед замораживанием помогло обоим червям пережить экстремальный холод, а личинки C. elegans выдержали 480 дней при температуре минус 80 градусов Цельсия, не теряя способности к размножению после размораживания.

Это открытие намекает на то, что может произойти, когда в условиях изменения климата растает больше вечной мерзлоты.

Микробы из вечной мерзлоты

Напомним, что ученые уже оживляли микробы, пролежавшие в вечной мерзлоте 40 тысяч лет. И после этого они начали активную деятельность и выделяли углерод. Такие микроорганизмы просыпаются в течение нескольких месяцев.

Ученые предупреждают, что чем дольше будет длиться лето на Аляске, тем больше угроза запуска опасного механизма: чем больше оттаивает мерзлота, тем больше газов выделяется и тем сильнее прогревается Арктика.

