Силы курдов в Ираке начали наземное наступление на Иран, - i24 News

Несколько курдских политических и вооруженных группировок готовы сотрудничать с США и Израилем.

Курдские вооруженные группировки, базирующиеся в Ираке, начали военную операцию против Ирана. Об этом сообщил представитель Коалиции политических сил иранского Курдистана (CPFIK).

Как пишет i24NEWS, курдские бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали занимать боевые позиции на территории Ирана в понедельник, 2 марта. Наземные военные операции начались в полночь.

Представитель курдских сил заявил, что Иран 3 марта эвакуировал пограничный город Мариван. В том районе начали создавать оборонительные позиции. В то же время силы PJAK заняли позиции вокруг южных гор Маривана на западе Ирана. Там развернуты тысячи человек.

Отмечается, что PJAK имеет два вооруженных крыла. Речь идет о YRK (Защитные подразделения Восточного Курдистана) и HPJ (Женские защитные силы). Представитель этих сил заявил, что они были созданы по образцу курдских формирований в Сирии.

Вашингтон может рассматривать курдские силы как партнеров

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Соединенные Штаты Америки могут рассматривать курдские группировки как потенциальных партнеров в операции против Ирана. К примеру, CNN писало, что ЦРУ изучает планы вооружения курдских сил с целью спровоцировать народное восстание в Иране.

Axios же рассказывало, что американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке. А The Wall Street Journal информировала, что администрация Трампа готова поддержать вооруженные группировки в Иране, которые желают бросить вызов режиму.

Курды готовы сотрудничать с США и Израилем

Представитель CPFIK заявил, что несколько курдских политических и вооруженных группировок готовы сотрудничать с США и Израилем. Кроме PJAK, присоединиться к этим усилиям могут Демократическая партия Курдистана Ирана (KDPI), группировка Komala и Партия свободы Курдистана (PAK).

"Сейчас в Восточном Курдистане есть несколько тысяч обученных вооруженных сил, которые готовы быть вооруженными государством Израиль и США", – сказал собеседник.

По его словам, будущее курдское государство могло бы служить стратегическим коридором, соединяющим Персидский залив с Израилем:

"Курды являются мощной силой для победы над врагами Израиля. Курды и евреи являются естественными союзниками на Ближнем Востоке".

Чиновник добавил, что курдские группировки будут приветствовать более тесное сотрудничество как с Вашингтоном, так и с Иерусалимом. Речь в том числе о возможном размещении американских военных баз на курдских территориях Ирана и экономическом сотрудничестве с Израилем.

Война на Ближнем Востоке: вы могли это пропустить

На фоне конфликта, разразившегося на Ближнем Востоке, страны Персидского залива нуждаются в пополнении запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Государства обращаются к США, однако поставки пока не осуществлялись, пишет FT.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон обеспокоен событиями на Ближнем Востоке. Однако без четкого плана и законных оснований Великобритания не будет вступать в войну. Пока Королевство отправило подкрепление на Кипр и разрешает американским войскам использовать британские аэродромы.

