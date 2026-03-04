На окраине Будапешта есть 'сокровище' для туристов, встречающееся только в одном месте

Существует загадочное, менее популярное, редко посещаемое туристами место в Будайских горах.

Если вы хотите посетить более особенное место, чем те, которые посещают все, недалеко от Будапешта, то это именно то, что вам нужно. Об этом пишет Promotions.

"Мы покажем вам скрытое сокровище Будапешта, которое не только интересно тем, что о нем мало кто знает, но и его история заслуживает нескольких минут внимания. Это редкое сокровище - единственное сооружение из 12 башен, возведенных язычниками, которое, хотя и разрушается, все еще стоит", - сказано в статье.

Согласно легенде о туранском проклятии, проклятие древнего народа Талтоса лежит на венграх, потому что король Святой Стефан истребил язычников. Из-за этого проклятия, согласно легенде, венгерский народ всегда будет разделен и расколот.

Видео дня

Интересно, что Башня туранистов была построена туранистами в 1930-х годах и в настоящее время находится в тихом, утопающем в зелени районе Араньедь в 3-м районе Будапешта. До нее легко добраться от моста Арпада на автобусе № 160 или на поезде от железнодорожного вокзала Нюгати, а оттуда до места назначения можно дойти пешком всего за 10 минут.

Туранистическое общество было основано в 1910 году исключительно для научных, востоковедческих исследований. В то время политическая тенденция также смещалась в сторону Востока, поэтому общество приобрело и идеологическую окраску.

Среди представителей востоковедения и исследователей Азии были Армин Вамбери, Ференц Хопп и Бела Сечени. Во время Первой мировой войны Венгрия заключила союз с Турцией и Болгарией, что лишь усилило идеологическую окраску конфликта, оттеснив науку на второй план, что привело к тому, что оставшиеся на научной почве отделились от экстремистски настроенных туранистов. Среди них был востоковед Дьюла Германус, который пытался подавить радикальную группу общества и называл их невежественными дилетантами.

Важно, что единственная проблема с Языческой башней на данный момент заключается в том, что здание не очень устойчиво и находится под угрозой обрушения. Подниматься на вершину рекомендуется только на свой страх и риск.

Новости туризма

Испанский остров Майорка славится своей невероятной природой, а потому его любят любители пешеходного туризма. И для них есть хорошие новости. На менее посещаемой части Майорки открылась новая пешеходная тропа протяженностью около 105 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: