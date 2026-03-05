Генсек НАТО сделал заявление о применении статьи 5 на фоне войны в Иране

Силы блока остаются готовыми защищать территорию Альянса, отметил Рютте.

НАТО не участвует в операции Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана. В то же время среди членов Альянса существует широкая поддержка кампании, направленной против ядерного и ракетного потенциала ближневосточной страны.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в комментарии Newsmax. По его словам, силы блока остаются готовыми защищать территорию Альянса.

Он напомнил о ракетной угрозе в Турции, которая является членом НАТО. Ракета была уничтожена противоракетными системами Альянса.

Рютте также ответил на вопрос о возможном применении положения НАТО о коллективной обороне, известного как Статья 5. Согласно ей, нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех.

"По веским причинам мы всегда будем оставаться очень неоднозначными в отношении того, когда именно задействуется Статья 5. Мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим делать наших врагов, наших противников, хоть на йоту более осведомленными", – пояснил он.

Генсек НАТО добавил, что если Статья 5 будет введена в действие, Альянс немедленно даст это понять.

"Наш Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО, наше высшее военное руководство, а также, конечно, все наши мужчины и женщины в форме – мы заботимся о том, чтобы мы могли защитить и защитили каждый дюйм территории НАТО. В то же время мы полностью солидарны с нашими друзьями и партнерами на Ближнем Востоке, поскольку видим эти неизбирательные атаки против ОАЭ, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и других стран региона. Мы решительно поддерживаем их. Я нахожусь на постоянной связи с ними, ведь мы хотим быть уверены: что бы мы ни могли сделать для их безопасности – мы им в этом поможем", – резюмировал Марк Рютте.

Добавим, что на днях генсек Альянса говорил, что силы НАТО не будут привлечены к совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

Война на Ближнем Востоке: другие новости

FT пишет, что в Израиле готовятся к долгим неделям военной операции против Ирана. Израильские чиновники, включая премьер-министра Беньямина Нетаньяху, говорили, что одной из целей войны является "создание условий" для свержения иранского режима.

События на Ближнем Востоке влияют и на Украину. Из-за операции в Иране пока поставлена на паузу новая трехсторонняя встреча по урегулированию российско-украинской войны, заявил Владимир Зеленский. В то же время, по его словам, активно ведутся переговоры с представителями стран Ближнего Востока и региона Залива.

