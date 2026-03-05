'Каспийский монстр': что стало с легендарным экранопланом, и где он сейчас (фото)

Годы, проведенные в песке под открытым небом под воздействием морского соленого воздуха, не пошли на пользу этой разработке.

Советский Союз в годы Холодной войны экспериментировал со всем подряд. Одной из самых уникальных разработок того времени стал гигантский экраноплан класса "Лунь", пишет венгерский ресурс Vezess.

Принцип работы судов на динамической воздушной подушке (или по-английски GEV – ground effect vehicle) действительно впечатлял. Экраноплан по сути "держал" плотный слой воздуха – эффект экрана, возникающий между поверхностью воды и его массивными крыльями. Хотя эта подъемная сила не позволяла разработке взлететь высоко в небо, этого было вполне достаточно, чтобы развивать бешеную скорость по сравнению с традиционными водными судами.

Пик развития этой концепции пришелся на 60-е годы прошлого века, но даже сегодня инженеры видят потенциал в возрождении технологии.

Видео дня

Планировалось поставить более 100 единиц экранопланов класса "Лунь", но в итоге появился только один экземпляр, который реально использовался советской армией. Параметры этого гиганта, которого окрестили "Каспийским монстром", были впечатляющими – его максимальная взлетная масса достигала 380 тонн.

"За колоссальную тягу отвечали восемь – по четыре с каждой стороны – турбореактивных двигателей Кузнецова НК-87. Эта адская машина позволяла развивать крейсерскую скорость 450 км/ч и максимальную до 550 км/ч при дальности полета около 2000 километров. На вооружение тоже не приходилось жаловаться: кроме авиационных пушек, основную ударную силу составляли шесть противокорабельных крылатых ракет П-270 "Москит", установленных на "спине" аппарата", – рассказывает автор.

Прослужил этот гигант недолго – его вывели из эксплуатации в начале 1990-х годов. До 2020 года он просто стоял на военно-морской базе в Каспийске (Дагестан, РФ).

Впоследствии его отбуксировали в музей возле Дербента. Поскольку поместить такую огромную конструкцию в музей – еще то испытание, сооружение строят вокруг самого экраноплана.

"Поэтому реставрация этого инженерного чуда происходит непосредственно на песчаном берегу Каспийского моря, в 15-20 километрах к югу от города Дербент, недалеко от села Арабляр", – говорится в материале.

Годы, проведенные в песке под открытым небом под воздействием морского соленого воздуха, не пошли на пользу этой разработке. Она не раз становилась "раскраской" для вандалов. В 2025 году началась реставрация экраноплана. Теперь доступ к нему будет закрыт.

Ранее мы рассказывали о секретном самолете Пентагона, который стал "отцом" истребителей-невидимок. Именно он помог сформировать технологии, которые сегодня используются в известных на весь мир F-35 и B-21.

Вас также могут заинтересовать новости: