Банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте.

Лимиты, введенные для предотвращения злоупотреблений и противозаконной деятельности через механизм карточных переводов, до сих пор действуют в большинстве коммерческих банков. С 1 июня вступят в силу новые правила, по которым месячный лимит для клиентов среднего и низкого уровня риска снизится со 150 тысяч гривень до 100 тысяч, а для высокорисковых клиентов останется на уровне 50 тысяч гривень.

Как рассказала ведущий эксперт по финансовому мониторингу "Глобус Банка" Марина Павленко, сейчас большинство банков применяет ограничительные меры в случае нетипичной активности на карточном счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным.

По словам эксперта, если клиент получил сообщение о блокировке счета или не может осуществить ни одной транзакции (например, оплатить покупки в магазине), она советует не медлить и немедленно обратиться в банк через любой доступный канал связи.

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"После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию", - отметила банкир.

В большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленная информация оказывается недостаточной или не объясняет суть операций, клиенту, вероятно, придется сменить банковское учреждение. В таком случае клиент сам инициирует перевод имеющихся средств со счета.

Также банк имеет право по собственной инициативе прекратить деловые отношения с клиентом и закрыть счет, в таком случае банк информирует Госфинмониторинг.

Если счет закрыт по инициативе банка, клиенту необходимо предоставить реквизиты другого счета в любом банке для перевода остатка средств. Следует отметить, что банк может взимать дополнительную комиссию - ее размер устанавливается каждым банком отдельно.

"Хочу подчеркнуть: банки не заинтересованы в потере клиентов. Они не карательные органы. Наша задача - помочь, проконсультировать, предоставить весь спектр возможных услуг. Но, конечно, речь идет о добросовестных клиентах, которые не нарушают закон", - отметила Павленко.

Как избежать блокировки карточного счета

Ознакомьтесь с условиями обслуживания карты и тарифами, указанными в договоре. Проверьте лимиты и законодательные ограничения на сайте банка, чтобы не попасть под действие ограничений на переводы. При открытии счета важно указать цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь. Очень важно быть честным относительно объема доходов и максимально ожидаемой суммы поступлений на счет в течение месяца. На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы. Важно предоставить исчерпывающие ответы, а при необходимости - дополнительные документы или объяснения. Не используйте карты для незаконных операций или по кодам, не соответствующим сути транзакций (мис-кодинг). Не участвуйте в сомнительных схемах (дроп-операции и т.д.).

Павленко привела пример одной из типичных ситуаций, которые могут возникать при открытии карты.

"Клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карту. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа. Если, например, официальный доход мужа составляет 40 тыс. грн, а переводы на карту жены - 10 тыс. грн, это не вызовет трудностей при открытии счета", - пояснила эксперт.

Лимиты на переводы с карты на карту - главные новости

10 декабря 2024 года ряд украинских банков подписали меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг. В частности, подписанты договорились ввести ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Нововведения касаются только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально.

С 1 июня банки-подписанты меморандума готовятся снизить лимит на переводы до 100 тысяч гривен с текущих 150 тысяч гривен. Для клиентов с "высоким" уровнем риска останется в силе лимит в 50 тысяч гривен.

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