Теперь украинцы могут переводить с карты на карту суммы, превышающие 150 тысяч гривень в месяц.

С 1 апреля НБУ отменяет ограничения на P2P-переводы "с карты на карту" для физических лиц. Теперь люди смогут переводить более 150 тысяч гривень в месяц. Об этом сообщается на сайте банка.

"Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов - физических лиц, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц", - сказано в сообщении.

Там отметили, что эти ограничения стимулировали наработки комплексных совместных решений, направленных на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности. За время действия регуляторных ограничений:

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был принят и начал действовать закон, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства;

был разработан и подписан при координации банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков и поставщики платежных услуг;

банки и небанковские поставщики платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ;

со стороны правоохранительных органов ведется активная работа по выявлению и пресечению преступных схем.

Там также рассказали, что НБУ наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций.

"В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который сейчас снизился в результате введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, обратившей внимание рынка на проблему дропов, и внедрения Меморандума. Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карт, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась", - добавили в сообщении.

Контроль за средствами граждан

Ограничение действовало с октября 2024 года и касалось только переводов физическим собам в пределах одного банка. С 1 февраля украинские банки ввели новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN.

Стоит отметить, что ранее НБУ подписал с банками "Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", согласно которому с 1 января был введен гораздо более жесткий контроль за выводом и переводом средств граждан.

Банки ограничивают объем переводов, которые будут осуществляться по их мнению "подозрительными" клиентами в течение месяца по реквизитам IBAN. Для клиентов "высокого" уровня риска будет установлен лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес; для клиентов "среднего" уровня риска - до 100 тыс. грн/мес; для клиентов "низкого" уровня риска - до 150 тыс. грн/мес.

Банки теперь могут проверять все трансакции клиентов и требовать подтверждения происхождения средств, если у них возникают подозрения на этот счет.

При этом степень "подозрительности" банковских трансакций будет зависеть от субъективной оценки банковских работников, на которых будет возложен контроль за такими операциями.

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